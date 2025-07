Ultimi preparativi al campo calcio Andrea Corda di Abbiadori, adattato, come gli anni precedenti, per l’Italia Polo Challenge, giunto alla 5ª edizione di un circuito che nelle settimane precedenti ha già toccato i campi di Courmayeur e di Roma. Oggi si sarebbe dovuta svolgere la presentazione della manifestazione, con la doppia sfilata di cavalli e giocatori, accompagnati dalla Brigata Sassari, per le strade di Porto Cervo prima e Arzachena centro poi, con la presentazione delle squadre e opening cocktail con degustazione di prodotti tipici locali.

Manifestazione di oggi che, come è noto, è stata annullata per le tragiche morti avvenute nei giorni scorsi di 3 giovani in incidenti stradali. Il torneo tuttavia parte domani, venerdì 18 luglio, con la disputa degli incontri tra 4 squadre che si confronteranno nelle serate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio, dalle 18:30. Tra i protagonisti anche due atleti sardi preparati dal CT della nazionale Franco Piazza, che scenderanno in campo al fianco del capitano Patricio Rattagan, ideatore di Italia Polo Challenge. Si tratta di Marco Pala, e Anita Putzu.

«Si tratta di una manifestazione sportiva di grande eleganza e prestigio - ha affermato Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding – che arricchisce ulteriormente il già ampio e articolato panorama di esperienze proposte dalla Costa Smeralda. Un’iniziativa perfettamente in linea con la nostra strategia di differenziazione dell’offerta turistica, che include anche la promozione di eventi esclusivi focalizzati sullo sport, arte, musica, cultura e lifestyle». L’Italia Polo Challenge, ha detto il presidente FISE Marco Di Paola, «rappresenta ormai un punto fermo nel panorama sportivo nazionale, e il ritorno in Costa Smeralda per la quinta edizione ne è la conferma più eloquente.

Porto Cervo e Arzachena, con il loro straordinario patrimonio naturalistico e culturale, si dimostrano ancora una volta scenari ideali per valorizzare uno sport elegante, spettacolare e profondamente legato alla tradizione equestre. Come Federazione Italiana Sport Equestri siamo orgogliosi di promuovere un evento che non solo unisce sport e mondanità, ma rafforza anche il legame con il territorio, coinvolgendo atleti sardi e istituzioni locali».

