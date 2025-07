Sarà sabato prossimo, 19 luglio, che a La Maddalena si terrà il “2° Breakfast Run 2025”. Questo nuovo appuntamento con “I cammini tra le Isole”, organizzato dall’ASD Sportisola La Maddalena in collaborazione con Asi Nazionale e con il patrocinio del Comune di La Maddalena, prevede una sveglia piuttosto presto per arrivare in tempo all’appuntamento di fitness.

La partenza è prevista alle ore 6:30, con ritrovo in Piazza Barone Des Genejs, la piazza rialzata sopra il porticciolo di Cala Gavetta, per correre o camminare in compagnia.

Il percorso comprende circa 6 km di trekking nel centro urbano o 7 km di corsa lungo il lungomare, per scoprire o riscoprire l’isola di Maddalena in un orario insolito, praticamente all’alba, con il sole che sorge dal monte Tejalone, nell’isola di Caprera. La partecipazione è gratuita, ma si consiglia di prenotare via WhatsApp al 3477284654 o tramite email a sportisolamaddalena@gmail.com.

L’itinerario è particolarmente suggestivo: si può scegliere di fare una corsa di 7 km sul lungomare panoramico o una camminata di 6 km tra il centro e la misteriosa Villa Webber, un luogo ricco di storie di spie, amori, ospiti illustri e statisti, tra cui Mussolini, che vi fu incarcerato.

Le attività di Sportisola, presieduta da Marta D’Amico, non finiscono qui: ci sono altre iniziative in programma fino alla fine dell’anno.

© Riproduzione riservata