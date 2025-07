Dovrebbe essere in dirittura d’arrivo, finalmente, la nomina dei presidenti del Parco Nazionale di La Maddalena e del Parco Nazionale dell’Asinara; Ieri infatti sia la candidata Rosanna Giudice proposta dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a presidente del Parco di La Maddalena sia Gianluca Mureddu, proposto per lo stesso ruolo per quello dell’Asinara, hanno effettuato le audizioni presso la Commissione Ambiente della Camera. Gianluca Mureddu è stato ascoltato lo stesso giorno anche dalla Commissione Ambiente del Senato, mentre la Giudice lo aveva fatto l’8 luglio scorso. Fatte le audizioni, le pratiche ritornano al ministro Pichetto Fratin che non dovrebbe tardare, a questo punto, a firmare i due decreti di nomina. Rosanna Giudice, ex sindaca di La Maddalena ed ex consigliera provinciale, è stata per 6 mesi, fino al febbraio scorso, commissaria del parco maddalenino, mentre Gianluca Mureddu è in carica nel ruolo di commissario dell’ente dell’Asinara.

Entrambi i parchi nazionali sono da anni senza presidente e consiglio direttivo. Con la nomina dei rispettivi presidenti non dovrebbero tardare neanche le nomine dei componenti dei consigli direttivi appunto, che in base alla Legge 394 sui parchi e le aree marine vengono nominati sempre dal ministro dell’ambiente su indicazioni di ministeri vari e associazioni ambientaliste. Se il Parco Nazionale dell’Asinara ha trovato da qualche mese quantomeno una gestione commissariale e la nomina di Mureddu a presidente andrebbe in continuità, per quanto riguarda quello di La Maddalena è già diversi mesi senza commissario con conseguenze piuttosto negative.

