Sabato prossimo, 27 settembre, per celebrare il Sea & Rivers Day 2025 (Giornata del mare e dei fiumi), appuntamento ad Arzachena, a Li Capanni, per l’ultima tappa di AgendaBlu 2025 con Plastic Free Onlus e con tutti coloro che amano la natura e il decoro del territorio.

Il Comune e Plastic Free Onlus, scrive l’amministrazione comunale «sono in prima linea ancora una volta per la tutela dell’ambiente e dei luoghi fragili del territorio di Arzachena nell’ambito di AgendaBLU 2025, il calendario di interventi che riunisce le attività di volontari, fondazioni, aziende e privati nella missione di salvare la natura».

L’ appuntamento è dunque sabato 27 settembre, alle 9:30, nel parcheggio Li Capanni lungo la strada Cannigione Palau, per la pulizia dell’area e della caletta antistante. La spiaggia di Li Capanni, si trova nella zona del borgo di Cannigione, lungo la litoranea che porta al Golfo delle Saline e non è difficile trovare essendo visibile dalla strada; ed è una spiaggia libera.

Nello stesso giorno saranno coinvolte contemporaneamente centinaia di località in tutta Italia e nel mondo per la pulizia di fiumi e mari, spiagge e retro spiaggia per il World Clean Up Day.

L'obiettivo dell’iniziativa è anche quello di accrescere la consapevolezza di ciascuno sull'impatto negativo che l'inquinamento comporta sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.

Gli organizzatori raccomandano i partecipanti di munirsi, preferibilmente, di guanti da lavoro, abbigliamento comodo, zainetto con acqua e snack e anche di una pinza telescopica, per chi la possiede. Per partecipare è necessaria la registrazione on line per fruire della copertura assicurativa agli iscritti. Cliccare qui https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12640/27-set-arzachena

© Riproduzione riservata