«Prosegue l’iter parlamentare per l’istituzione della qualifica di Comunità Marina e la definizione di disposizioni specifiche a sostegno delle località che ne rispecchiano i requisiti». Ne dà notizia il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.

La proposta di legge per il riconoscimento dello status di “Città Marine (e lacustri)” è stata infatti inserita nel calendario dei lavori della Commissione Attività Produttive della Camera dell'8 ottobre scorso, una legge fortemente voluta fin dalla nascita del Network G20Spiagge da tutti i sindaci, l’associazione delle maggiori città balneari italiane.

«Siamo fiduciosi - prosegue Ragnedda - nel buon esito dell’iniziativa grazie a cui porteremo cambiamenti concreti volti a migliorare la vivibilità delle nostre destinazioni e ad elevare la qualità dell’accoglienza. Potremo riorganizzare i servizi pubblici a favore di visitatori e residenti in virtù di uno strumento adeguato con cui rafforzare le politiche di gestione del territorio. Guadagneremo maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse in linea con le necessità legate ai flussi turistici in arrivo. Arzachena, insieme alle altre città del Network G20S, continua a credere e a investire in un modello di turismo sostenibile, in cui il benessere della comunità è prioritario e deve andare di pari passo con lo sviluppo economico».

Soddisfatta, naturalmente, anche Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge e sindaca di Cavallino Treporti: «Potremo finalmente dare risposte efficaci alle esigenze dei nostri Comuni. Oggi affrontiamo il flusso turistico delle nostre località, dette a fisarmonica, con crescenti difficoltà, perché passiamo da qualche decina di migliaia centinaia di migliaia di presenze a stagione. Con questa legge avremo modo di rispondere ai bisogni dei cittadini salvaguardando lavoro debito e vivibilità dei nostri centri».

Le Comunità Marine del G20s che, da sole, attraggono 50 milioni di presenze turistiche, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia sono: Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Piombino, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Senigallia, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste.

