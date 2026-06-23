Il Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente nel Territorio di Arzachena, presieduto da Livio Parchitelli, ha organizzato domenica scorsa, 21 giugno, una giornata di volontariato civico dedicata alla tutela e al decoro di alcune aree particolarmente compromesse del territorio comunale.

Le attività hanno interessato Arzachena e Baja Sardinia, con interventi mirati in zone archeologiche, vie urbane e tratti stradali «trasformati nel tempo in discariche a cielo aperto», scrive il Comitato.

Ad Arzachena, le squadre di volontari hanno operato in due aree prioritarie: Via San Luca, area archeologica della Tomba dei Giganti, con l'obiettivo di restituire decoro all’ingresso di un sito archeologico visitato quotidianamente da residenti e turisti, «oggi compromesso dalla presenza diffusa di rifiuti, in particolare plastica».

Via Melvin Jones, con interventi di rimozione dei rifiuti accumulati lungo la carreggiata, nelle cunette e nelle aiuole. «Durante la pulizia i volontari hanno identificato e segnalato immediatamente al Comune di Arzachena una discarica di materiali vari al termine di via Pastura». Nella macchia mediterranea, scrive ancora il Comitato, sarebbero presenti ingenti quantitativi di materiali di varia natura, tra cui plastiche, cartoni, materiali ferrosi e materiali edili.

«È indecoroso e imbarazzante che alcuni cittadini abbiano le loro abitazioni vicine a un contesto così degradato e insicuro per la salute. Abbiamo chiesto un intervento con sopralluogo della Polizia Locale».

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