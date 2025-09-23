“Mantenere viva, nelle nuove generazioni, la storia della Costa Smeralda e del suo fondatore, il Principe Karim Aga Khan IV, scomparso lo scorso febbraio”.

Questo l’obiettivo principale dell’iniziativa del Comune di Arzachena che a tal fine ha indetto un concorso letterario, una gara di scrittura collettiva, che coinvolge 7 classi della scuola primaria. Le opere presentate, dovranno raccontare la storia della Costa Smeralda e il ruolo del Principe nella creazione di un modello di sviluppo turistico che, ancora oggi, rappresenta un esempio di valorizzazione della cultura, dell’architettura locale e di rispetto dell'ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile del turismo.

Alla classe vincitrice verrà assegnato un contributo comunale per finanziare un viaggio di istruzione a Parigi. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì prossimo 26 settembre alle 10:30, all'Ama Auditorium Multidisciplinare Arzachena. Saranno presenti circa 150 studenti delle classi coinvolte. L’iniziativa è promossa dal delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, è patrocinata dal Consorzio Costa Smeralda ed è sostenuta dalla società Probuilding.

I giurati chiamati a selezionare il miglior elaborato sono esperti conoscitori del passato del luogo e legati alla figura del principe: Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda, Marco Bittau, giornalista capo redattore del quotidiano La Nuova Sardegna, e Aldo Brigaglia, giornalista, pubblicitario ed esperto conoscitore della storia locale. Insieme al sindaco Roberto Ragnedda e al delegato alla Pubblica Istruzione Michele Occhioni.

© Riproduzione riservata