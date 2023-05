«Vogliamo condividere con i commercianti una nuova visione per lo sviluppo del centro storico che integri le tante iniziative già avviate e da avviare»; è questo il motivo per il quale, l’assessora al Turismo e Commercio di Arzachena, Claudia Giagoni, ha indetto un incontro, per mercoledì 17 maggio, alle 10, nell’aula consiliare di piazza Segni, rivolto proprio ai commercianti del centro storico, volto ad illustrare le novità relative agli eventi e alle iniziative in ambito commerciale pensate per il rilancio del quartiere.

«Dobbiamo portare una ventata di novità e avere il coraggio di valutare delle alternative rispetto al passato», spiega Giagoni. «L’incontro vuole dare spazio alle opinioni degli imprenditori che tutti i giorni affrontano le difficoltà dovute ai cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori. Parleremo di riorganizzazione dei mercatini, di nuove proposte pensate in collaborazione con associazioni di categoria, del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione di piazza Risorgimento e degli eventi che abbiamo studiato per il vecchio quartiere».

