Domani, venerdì 5 settembre, tappa nel centro storico, del Longevity Fest Costa Smeralda (dal 5 al 7 settembre 2025 a Porto Cervo), iniziativa ideata per studiare e celebrare gli arzachenesi più longevi. «L'obiettivo è quello di mostrare come la qualità della vita, lo stile di vita sano, la cura delle relazioni e un patrimonio storico e naturalistico unico siano elementi fondanti per il benessere e la longevità della popolazione locale», afferma il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. «Seguiremo questo percorso storico - scientifico e scopriremo se la nostra destinazione ha le caratteristiche e il potenziale per l’inclusione tra quelle aree geografiche con una particolare concentrazione di centenari».

Durante la serata saranno proiettati due documentari del regista Pietro Mereu e cofinanziati dal Comune. Il primo è Arzachentos, già sugli schermi nel 2024 a Porto Cervo, è un'opera che narra la vita quotidiana e le testimonianze degli anziani, evidenziando il legame profondo tra la comunità e le sue tradizioni. Il secondo è l’anteprima di Finding the Blue, un estratto del nuovo documentario che segue il processo di ricerca condotto dal dottor Gianni Pes. Il filmato indaga gli elementi che potrebbero portare al riconoscimento di Arzachena come una nuova Blue Zone, includendo figure di spicco come il sacerdote don Francesco Cossu, per oltre cinquant’anni, parroco, vice parroco di Arzachena e autore di oltre trenta libri sul passato e le tradizioni locali. A seguire, il talk moderato da Benedetta Rinaldi, giornalista e conduttrice della trasmissione televisiva Elisir, nel quale interverrà il neurologo e biochimico Gianni Scapagnini. L’appuntamento, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda con il patrocinio di Comune, Regione Sardegna e il supporto di Smeralda Holding, sponsor principale della manifestazione, è per domani, venerdì 5 settembre, ore 20:30, in Piazza Risorgimento, nel centro storico di Arzachena.

