Sarà il progetto artistico «IamEelco racconta l’inclusione e la diversità”, presentata da Giorgio Casu, consulente artistico specializzato nella realizzazione di opere d’arte pubbliche, che andrà a decorare, quest’anno, la Scalinata della chiesa di Santa Lucia. Il tema dell’edizione 2025 è proprio quello della diversità e dell’inclusione e, scrive in delibera l’Amministrazione comunale, «l’artista interpreterà questo concetto attraverso il suo stile distintivo, riconosciuto a livello internazionale, utilizzando figure del mondo animale e umano con gradienti cromatici di forte impatto visivo ed emozionale».

Considerato che «IamEelco è un artista di fama internazionale nel campo della Street Art», è scritto sempre nella delibera, «il cui stile unico e riconoscibile rappresenta un importante valore aggiunto per il Comune di Arzachena. Il suo intervento contribuirà non solo ad arricchire il patrimonio artistico e culturale della città, ma anche a rafforzarne l’immagine come destinazione di rilievo per l’arte urbana. Inoltre, la visibilità garantita dalla sua partecipazione offrirà un’ampia risonanza mediatica, attirando l’attenzione di appassionati, turisti e operatori del settore, con un impatto positivo sulla promozione e lo sviluppo del territorio».

L’Amministrazione comunale ritiene questo progetto un'importante occasione per valorizzare e promuovere il Comune di Arzachena, esaltandone il patrimonio storico, architettonico e ambientale.

