Ad Arzachena si riprogramma anche per questo 2025 “Agenda Blu, anche alla luce del fatto che le precedenti edizioni abbiano visto notevole partecipazione, nella raccolta di materiali abbandonati, ed in considerazione della portata educativa, volta a sviluppare coscienza civica tra i cittadini, specialmente tra i giovani.

Il calendario prevede 6/7 giornate organizzate da fondazioni, singoli e associazioni, per interventi mirati, coordinati e assistiti dal Comune e finalizzati alla pulizia di litorali e fondali marini tra gli 80 chilometri di fascia costiera del territorio.

Gli appuntamenti vedranno il coinvolgimento dell’Associazione Yacht Club Costa Smeralda per una giornata dedicata alla pulizia di una delle spiagge del territorio comunale (Spiaggia Cala del Faro) con il coinvolgimento degli alunni delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado, mercoledì 4 giugno. Coinvolta anche l’Associazione Onlus Plastic Free per la Giornata della Terra del 27 aprile, per la giornata Mondiale degli Oceani il giorno 8 giugno e per “Sea&Rivers Day”, il 27 settembre. Con quest’ultima associazione il Comune di Arzachena ha di recente sottoscritto un protocollo di intesa per promuovere iniziative di sensibilizzazione in materia ambientale.

Intesa anche con Smeralda Holding Blue Day per la pulizia dei fondali della Marina di Porto Cervo nella giornata di sabato 10 maggio; con la One Ocean Foundation per il Progetto Salvadune (Spiagge del Grande Pevero e Capriccioli) e con l’Associazione sportiva Passione Apnea con “Puliamo i fondali” – Porto di Cannigione nel mese di ottobre.

