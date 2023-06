Con una flotta di 140 monopattini e 60 biciclette a pedalata assistita, il Comune di Arzachena ha avviato oggi nuovo servizio di sharing, gestito dell’azienda Dott, tra i leader europei della micromobilità urbana. I mezzi sono distribuiti nel centro storico, nei borghi di Cannigione - La Conia, Baja Sardinia, Liscia di Vacca, Porto Cervo Marina, Porto Cervo.

«Con un uso consapevole dei mezzi di micromobilità possiamo rispondere alle esigenze di residenti e turisti per spostamenti all’interno del centro urbano e dei singoli borghi in sicurezza», spiega Stefania Fresu, delegata ai Trasporti e Attività Produttive.

«Con limiti di velocità prestabiliti e spegnimento automatico fuori dai tracciati, offriamo una comoda e moderna alternativa per raggiungere i vari punti del territorio in modo sostenibile. Con questa novità integriamo il piano di mobilità del Comune di Arzachena affiancando monopattini e bici elettriche al servizio di trasporto pubblico locale classico offerto a bordo dei bus Lu Pustali».

Il servizio è gestito in modalità point to point sul territorio comunale: un sistema con postazioni di parcheggio fisse, in aree individuate in accordo con l’azienda e visibili su una applicazione per smartphone dedicata, dove iniziare e terminare il noleggio, al fine di garantire l’ordine e il decoro urbano.

Per poter noleggiare un monopattino o una bicicletta in sharing è necessario scaricare la app Dott dagli store sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni.

© Riproduzione riservata