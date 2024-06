Dal prossimo 10 giugno le linee Blu e Rosa del trasporto pubblico Lu Pustali saranno attive con i nuovi orari ampliati per l’estate. «Diamo la possibilità ai turisti che viaggiano senza auto di muoversi in libertà tra borghi e spiagge principali dell’intero territorio comunale di Arzachena con moderni bus, evitando problemi di traffico e ricerca di parcheggi», afferma Stefania Fresu, assessora ai Trasporti e alle Attività produttive. «Lu Pustali è sempre più richiesto anche dai residenti, soprattutto giovanissimi, che si muovono con gli amici senza dipendere dai genitori. Proprio pensando ai ragazzi, per il terzo anno consecutivo, a luglio e agosto sarà attiva nel weekend anche la linea Lu Pustali by night, che collega le località più in voga della movida. Infine, le novità di quest’anno: una rimodulazione delle tariffe in sole 4 fasce di prezzo per rendere più agevole la comunicazione all’utenza e l’offerta agevolata di un carnet da 12 viaggi al costo di 10 a vantaggio dei residenti e di chi trascorre vacanze più lunghe ad Arzachena».

Le 4 linee del servizio di trasporto pubblico Lu Pustali attive per l’estate 2024 sono: la Linea Blu da Arzachena al litorale di Cannigione; la Linea Smeralda che collega Arzachena al litorale di Porto Cervo, passando per le frazioni di Monticanaglia, Abbiadori, Liscia di Vacca e Baja Sardinia; la Linea Rosa, che collega ugualmente Arzachena con Baja Sardinia, ma lungo la panoramica del golfo di Arzachena, toccando anche Cannigione, Poltu Quatu e Porto Cervo; la Linea Pustali by night, che arriva nei pressi dei più importanti locali notturni di Cannigione, Tanca Manna, Baja Sardinia e Porto Cervo.

