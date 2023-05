«Dopo anni dall’approvazione del progetto Città di Paesi condotto tramite l’Unione Comuni Gallura, finalmente sono in corso i lavori di riqualificazione di Palazzo Ruzittu, il cui piano terra verrà trasformato in una sala polifunzionale destinata alla musica, a convegni, incontri, mostre». Lo afferma Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Arzachena. «Verranno riconfigurati gli spazi interni con un ammodernamento degli impianti e installate apparecchiature innovative dotate di un piccolo robot grazie a cui dipingere in digitale».

I lavori dovrebbero concludersi quest'estate, entro questo luglio, ovvero tre due mesi, salvo imprevisti.

Un intervento – prosegue l'assessore Azzena, «che restituisce dignità all’edificio storico del 1936, che sorge nel cuore del nostro centro storico. Con un fondo regionale di circa 380mila euro, entro pochi mesi potremo offrire nuove opportunità sia all’amministrazione comunale che ai cittadini: avremo a disposizione una moderna sala per concerti e la creazione dal vivo di opere d’arte».

© Riproduzione riservata