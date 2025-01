Il sindaco Roberto Ragnedda ha accompagnato, nei giorni scorsi, i tecnici della ASL Gallura, in un sopralluogo presso la Casa della Comunità che si trova presso il Poliambulatorio di via Jaseppa di Scanu, nel centro del paese, a qualche centinaio di metri, in linea d’aria, dal municipio. Per questo importante presidio sanitario, il Comune ha ottenuto, attraverso il PNRR, un finanziamento di oltre 600.000 euro, cifra di una certa importanza, che consentirà di realizzare una serie di interventi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture edilizie ed impiantistiche e per il potenziamento dei servizi sanitari.

Il sindaco Ragnedda è stato, per alcuni anni, il presidente della Conferenza Socio-sanitaria dell’Asl Gallura, l’assemblea dei sindaci dei Comuni che di questa fanno parte. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che potrà rendere più accessibile la struttura, guadagnando in efficienza e nella capacità di rispondere ai bisogni della comunità.

La situazione sanitaria di Arzachena, la cui popolazione sfiora i 14 mila abitanti ed è distribuita su un vasto territorio e su più frazioni oltre a quella del nucleo centrale storico, riflette complessivamente, sebbene in misura minore, quella del resto della Asl Gallura dove, particolarmente nei centri periferici, per la carenza di medici si registrano difficoltà nelle sostituzioni di quelli che vanno in pensione e per garantire alcuni servizi alla popolazione.

