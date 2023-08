L'assessora ai Lavori Pubblici e vicesindaca, Federica Porcu, ha portato in giunta e fatto approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’ing. Nicoletta Tassara di Cagliari, riguardante, a Caprera, la strada di collegamento tra il Museo Multimediale Memoriale Garibaldi di Forte Arbuticci e la Casa Compendio-Tomba dell'Eroe. Il valore dell'intervento è di 1.360.000 euro, importo già finanziato con Fondi Dupim.

«L’esigenza principale di operare su detto asse stradale, allo stato attuale poco più di una mulattiera – si legge nella Relazione tecnica -, è quella di garantire la sua percorribilità anche ai mezzi di soccorso (VV.FF., Corpo Forestale, Barracelli, Protezione Civile, etc.) che operano in caso di emergenza in questo contesto, al fine di poter contrastare efficacemente e celermente possibili sviluppi di incendi, effettuare un pronto servizio di assistenza e soccorso sanitario a escursionisti, turisti e fruitori in genere, oltre che consentire adeguate misure di sicurezza al personale lavorativo che insiste sull’area di riferimento in generale, caratterizzata da una morfologia impervia e da poche vie di fuga».

L'intervento in questione è volto a realizzare una «riqualificazione complessiva della strada, adeguando per quanto possibile la sezione della carreggiata e dandole una finitura che garantisca stabilità della superficie senza negare il giusto effetto estetico e la conseguente compatibilità con il contesto».

© Riproduzione riservata