Disagi anche per domani in Alta Gallura a causa di un guasto agli impianti di Abbanoa. Oggi è stata interrotta la fornitura idrica in diversi centri e alcune scuole hanno anticipato il suono della campanella alle 11 e alle 12. In serata il Comune di Tempio ha confermato che per la giornata di domani resteranno chiusi gli istituti scolastici di San Giuseppe e Lu Spinsateddu, mentre per gli altri le lezioni saranno regolari.

Sempre l’amministrazione comunale ha fatto il quadro della situazione. È necessaria la riparazione della condotta in uscita dall’impianto di sollevamento Monte Ruiu e l’intervento richiede la chiusura del flusso nel centro abitato di Tempio dalle 22 di oggi fino 14 di domani, “con mancanza di erogazione idrica nei centri abitati di Tempio e Nuchis, e cali di portata e di pressione nella Casa Circondariale di Nuchis e nell’Ospedale Paolo Dettori”. Il Comune di Tempio provvederà, insieme ad Abbanoa, a riempire i serbatoi delle scuole con le autobotti per evitare l’interruzione delle lezioni.

