All’aeroporto di Olbia si riaprono gli hangar, fiore all’occhiello del settore Maintenance di Meridiana, abbandonati dopo la chiusura di Air Italy.

La nuova impresa, diretta al settore business e in generale dei jet privati, porta la firma di Atitech, colosso del settore, in partnership con Geasar, proprietaria degli hangar. Il progetto è stato illustrato dal presidente della società Gianni Lettieri.

La presentazione del progetto

Il comparto manutenzione di Olbia cambia volto e sarà indirizzato non più agli aerei di linea ma al settore business, un mercato in crescita. A regime, ha spiegato Lettieri, si prevedono 350 posti di lavoro attingendo in primis ai lavoratori ex Air Italy e investendo sulla formazione specializzata. Presenti all’inaugurazione il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni e le assessore Barbara Manca e Desirè Manca.

