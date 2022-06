E’ prevista per domani pomeriggio l'autopsia sul corpo di Roberto Delrio, il 60enne algherese morto la scorsa settimana nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, dove era ricoverato in coma dopo essere stato aggredito da un motociclista per una mancata precedenza nel centro di Alghero.

Roberto Di Seri, 42 anni, algherese, è indagato per il reato di omicidio preterintenzionale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti accertata dalla Polizia del Commissariato di Alghero, avrebbe colpito Delrio con un pugno al volto facendolo cadere e battere la testa al suolo.

Il pm della Procura di Sassari, Paolo Piras, nominerà domani mattina il medico legale.

La famiglia di Delrio, rappresentata dall'avvocato Stefano Carboni, non nominerà un perito di parte, mentre la difesa di Di Seri, rappresentata dall'avvocato Sergio Palmas, si è riservata di decidere nelle prossime ore se nominare un proprio consulente tecnico.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata