Dopo una settimana in Rianimazione purtroppo si è dovuto arrendere Roberto Delrio, il 62enne algherese finito in coma in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi con un motociclista di 40 anni che ora rischia una imputazione per omicidio preterintenzionale.

Intorno alle 19.30 è stato dichiarato il decesso, all’ospedale di Sassari.

Erano apparse subito gravissime le condizioni dello sfortunato automobilista che giovedì scorso aveva avuto uno scambio di pugni e spintoni con un 40enne per una mancata precedenza. L'uomo, nel litigio, era caduto all'indietro sbattendo la testa sull'asfalto.

Le indagini in mano agli agenti del commissariato di Alghero sono ancora in corso.

