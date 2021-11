Solo, povero, disabile, quasi cieco. E quando gli è stata sospesa la corrente elettrica perché moroso si è sentito anche disperato. Per questo, non sapendo - come si dice – più come fare, ha chiesto aiuto al 112: “Aiutatemi, vi prego, non ho nemmeno i soldi per fare la spesa”.

Protagonista della vicenda un 62enne di Alà dei Sardi, la cui richiesta d’aiuto è stata prontamente raccolta dai carabinieri della Compagnia di Ozieri, che hanno inviato sul posto una pattuglia.

Poi, resisi conto delle condizioni di estrema difficoltà dell’uomo, i militari si sono recati in un vicino market, facendogli la spesa e regalandogli così beni di prima necessità e anche delle candele per illuminare la casa.

Al tempo stesso, il comandante di stazione ha informato il sindaco della situazione, che ha subito attivato i servizi sociali del Comune per provvedere ad assisterlo.

L’uomo ha poi ringraziato i carabinieri che gli hanno portato la cena e che lo hanno informato che presto verrà contattato da un operatore comunale per l’assistenza necessaria.

