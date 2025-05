Si terrà domani, domenica 1° giugno, l’inaugurazione dell’Antica Fonte di Aglientu, collocata in un sito paesaggistico di pregio che è stato recuperato e restituito alla cittadinanza nella veste di luogo di cultura.

Soddisfatta l’Amministrazione comunale; per il sindaco Marco Demuro, il restauro e l’inaugurazione di domani rappresentano «molto più di un semplice intervento di recupero urbano: è un gesto d’amore verso la nostra storia, il nostro paesaggio e la nostra comunità. Questo luogo, tanto caro agli aglientesi, viene oggi restituito alla collettività in una veste nuova, più curata e funzionale, con l’inserimento di un piccolo anfiteatro che lo rende ideale per accogliere momenti di cultura, arte e socialità».

E a solennizzare l’evento avrà luogo un omaggio musicale a Fabrizio De Andrè, amico di Aglientu, a cura della Fondazione Bernardo De Muro.

«Abbiamo voluto fortemente che questa rinascita fosse celebrata con un evento significativo, e non poteva esserci omaggio più adatto di quello a Fabrizio De André, artista che ha saputo raccontare con rara profondità l’anima della Sardegna», precisa il sindaco. L’omaggio musicale prevede l’esibizione del cantante Alberto Napolitano, in arte Napo e di Martina Weber alla viola, che evocheranno parole, suoni, voci per un tributo allo sguardo poetico e alla sensibilità di Fabrizio De André. L’appuntamento è per le ore 19.00 all’Antica Fonte, in Via Tempio, ad Aglientu; l’ingresso è gratuito.

