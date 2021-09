Un 25enne di Aggius è stato arrestato dai carabinieri e sua moglie denunciata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

I due sono stati fermati a bordo di un’auto sospetta con un’altra persona e sottoposti a controllo. E dalle perquisizioni sono saltati fuori alcuni grammi di marijuana e cocaina.

Per questo è scattata una ulteriore ispezione presso l’abitazione della coppia, dove i militari hanno recuperato un altro etto di marijuana, oltre trenta grammi di cocaina, oltre trenta di hashish e un bilancino di precisione. Non solo, i due tenevano in casa più di tremila euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illegale di spaccio.

Al termine del sopralluogo, gli uomini dell’Arma hanno fatto scattare le manette per il giovane, poi posto agli arresti domiciliari, segnalando invece la compagna all’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata