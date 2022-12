Una raccolta fondi per la realizzazione di un ambulatorio di medicina solidale in favore dei cittadini svantaggiati. La Croce Rossa di Olbia organizza, giovedì 15 dicembre con inizio alle 20.30 nel salone parrocchiale della Sacra Famiglia, la prima edizione del concerto “Natale Gospel in CRI”.

Lo spettacolo, animato dal “Movin’on Up Gospel Choir” diretto dalla Maestra Pina Muroni, sarà anche l’occasione per promuovere le attività di volontariato che caratterizzano l’operoso Comitato cittadino.

«Quest'anno, considerato il ridimensionamento dell'emergenza sanitaria, abbiamo deciso di organizzare delle serate di intrattenimento a scopo benefico, realizzate grazie al contributo di aziende e privati della città, per la popolazione del nostro territorio – fanno sapere gli organizzatori - l'evento sarà occasione di promozione delle attività di volontariato e di raccolta fondi finalizzata ad un progetto che è in fase di programmazione, ovvero l'allestimento e apertura di un Ambulatorio di medicina solidale che possa soddisfare il bisogno di salute di alcune fasce specifiche della popolazione del nostro territorio».

