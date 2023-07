Un arco di palloncini blu mare incornicia il nuovo “inizio” della sezione olbiese della Lega Navale. Il battesimo della neonata struttura è una festa alla presenza dei tanti soci che da oggi usufruiranno di una sede moderna, green e inclusiva, con tanti spazi rinnovati dedicati allo sport e curate aree verdi.

Una storia ultratrentennale, passata attraverso varie fasi, che vede oggi concretizzarsi il sogno di aprirsi e legarsi al salotto buono della città vista la sua posizione centrale, a due passi dal Museo Archeologico e dal waterfront. «Vorrei ringraziare tutte le autorità civili, militari e religiose presenti», ha detto il presidente Tore Bassu, «e un ringraziamento particolare lo rivolgo all’Autorità portuale e alla Capitaneria di porto con cui abbiamo interloquito costantemente per un anno nella fase di progettazione della sede. Oggi è un giorno importante», ha proseguito con emozione, «perché dopo tanto lavoro consegniamo ai soci, e a tutta la città, la nuova sede della Lega Navale. Olbia cresce e diventa sempre più bella, basti pensare al waterfront e al futuro porto turistico, e anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo. Mi piace sottolineare che la sede della Lega si apre alla città e a tutti gli olbiesi».

La nuova casa è stata realizzata in tempi record: sei mesi in totale di cui quattro di lavori effettivi, due dedicati alla demolizione della vecchia sede. Oggi la nuova sede si estende su 640 metri quadri divisi su due locali: l’edificio principale ospita, al piano terra, il bar-ristorante “Idroscalo”, l’ufficio sportivo, l’aula per le patenti nautiche, una sala riunioni polivalente, i servizi igienici. Nella torretta panoramica sono invece stati ricavati la segreteria, l’aula per le riunioni del direttivo e l’archivio. L’edificio più piccolo ospita invece il magazzino del nostromo e l’area sportiva con spogliatoi, servizi igienici e docce, queste a disposizione anche dei diportisti in transito nel porto. Sul tetto sono stati installati i pannelli fotovoltaici per consentire una autonomia energetica e tagliare i costi delle bollette.

Grande attenzione è stata rivolta alle esigenze delle persone con disabilità con la realizzazione di un ufficio sportivo al piano terra, scivoli e rampe per raggiungere i pontili e la sede stessa. «Questo luogo deve essere di tutti gli olbiesi ed anche di tutti i turisti», ha affermato la vicesindaca Sabrina Serra, presente al taglio del nastro, «che vogliano godere di un bellissimo spazio affacciato sul Golfo. Ringrazio anche il Direttore marittimo, Giorgio Castronuovo, per le tante attività che realizziamo legate al mare e rivolte ai più piccoli, una collaborazione con la Lega iniziata già con il precedente presidente Tonino Cassetta».

Sabrina Serra ha poi colto l’occasione per ringraziare e salutare il Vescovo Sebastiano Sanguinetti, da settembre in pensione, per la costante vicinanza alla comunità olbiese. Gli eventi della sezione entreranno nel vivo già da settembre con la Remata del cuore, la ripresa dell‘attività velica e i contatti con le scuole per l’organizzazione della Remata della Gioventu’.

