Torneranno ad Arzachena, dopo alcune generazioni, “li caruleddi” e, come un tempo avveniva nelle allora popolate e animate vie del paese, piene di vociare di piccini, di attività e andirivieni dei grandi (quello che ora viene chiamato, centro storico), ci si cimenterà in una serie di gare proprio per le vie del centro.

“Li caruleddi”, per chi non è gallurese, sono dei piccoli carretti, costruiti a mano con materiale spesso recuperato qua e là, grande divertimento un tempo per i bambini.

E proprio per gli amanti dei giochi tradizionali arriva per la prima volta ad Arzachena il Soap Box Race, organizzato da Asd Zema Bike Olbia Tempio in collaborazione con il Comitato Fidali 84/99 - Festa Patronale Santa Maria di Arzachena, il Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena ed è promosso dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni.

Il fine della manifestazione - scrivono gli organizzatori - è riprendere la vecchia tradizioni dei “caruleddi”, oggetti ben presenti nella gioventù delle generazioni passate che li costruivano e pilotavano per correre lungo le strade del paese e consumando la suola delle scarpe nelle frenate disperate, e le ginocchia nei casi meno fortunati.

L’appuntamento è per domani, sabato 6 luglio. Le iscrizioni si fanno dalle ore 10:30 alle 15:30 in piazza Risorgimento; partenza è alle 17:00 da via Mazzini con arrivo in via Jaseppa di Scanu. Il tracciato, delimitato da pneumatici e transenne, sarà composto da curve e da un paio di trampolini. Al termine della gara verranno preparati panini, seadas e patatine fritte.

© Riproduzione riservata