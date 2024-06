«Attraverso uno storytelling evocativo supportato da una campagna social interattiva, virale e ingaggiante, si racconterà Palau costruendo una narrativa in cui ogni sito possa essere rappresentativo del Comune, così da coinvolgere target con interessi differenti e attrattori internazionali».

Ad informare sul lavoro appena realizzato è Luisa Pasella, delegata a Turismo, Marketing, Spettacoli, Comunicazione, Agroalimentare, Finanziamenti Europei; «Questa azione mira, fra l’altro, a favorire un turismo destagionalizzato, invitando a vivere Palau anche nei periodi di bassa stagione».

La nuova campagna promozionale sui social, partita ieri, promossa dal Comune in collaborazione con una primaria agenzia di comunicazione di Milano, è dedicata a far conoscere e valorizzare il patrimonio naturalistico dell'intero territorio palaese, per incentivare il turismo e anche destagionalizzarlo. «Cultura, natura, mare e storia, questi i topic principali dei post», precisa la Pasella.

«I contenuti della campagna saranno caricati sulle diverse piattaforme online e i principali social network, per ampliare la riconoscibilità del territorio e delle sue unicità anche attraverso un pubblico più giovane e un target più trasversale».

