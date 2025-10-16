Si terrà dal 24 al 26 ottobre presso Piazza Umberto I, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, nell’ambito della Campagna Nazionale di Prevenzione dei Tumori del Seno, a cura del Ministero della Salute, del Ministero della Cultura e di Komen Italia, il Villaggio della Salute.

Verranno eseguite: Mammografie per le donne fuori dalla fascia di screening regionale; Ecografie per le donne sotto i 40 anni. Per info e prenotazioni: 3346486120.

Il programma prevede, venerdì 24 ottobre, esami per tutta la giornata, dalle 11:00 alle 17:00 nonché nel pomeriggio alle 15:00 Fit Walking-preparazione alla Walk For The Cure, a cura di Sportisola. Sabato 25 ottobre, esami per tutta la giornata delle ore 10 alle 17:00; sono inoltre in programma una prova di pesca sportiva e stand interattivo con simulatore a cura di Fipsas; Sabato mattina, alle 10:30, Balliamo insieme! Lezioni di danza moderna aperta a cura di Danz’Arte. Sabato pomeriggio, alle 15:30, Prevenzione Senologica: parliamo insieme, talk a cura del Mater Hospital. Alle 16:00, danze coreografiche e shke’n’move workout con la maestra Bia. Alle 17:30 Walk for the cure, ritrovo dei partecipanti, accoglienza e distribuzione maglie presso Piazza Umberto I, con partenza alle 17:30 e passeggiata per le vie della cittadina (per info 339 74 05 118).

Domenica 26 ottobre, esami tutto il giorno dalle 10:00 alle ore le 17:00. Poi ancora, Prova la Pesca Sportiva! Stand interattivo con simulatore a cura di Fipsas; “Prova il pickleball”, in campo con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Domenica mattina, Lezione di Zumba, a cura di Time to Dance; alle 11:30 Lezione di Judo, a cura di ASD Judo Club La Maddalena. Domenica pomeriggio 17:00 Dj Set, a cura del Progetto Giovani Plus del Comune di La Maddalena.

