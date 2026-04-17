Un incontro all’insegna della sicurezza e della partecipazione quello che si è svolto ieri al parco di Riva Azzurra di Cannigione, dove la Polizia di Stato ha incontrato gli alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio. L’iniziativa si inseriva nel quadro delle celebrazioni per il 174° anniversario del Corpo, volute dal Questore Filiberto Mastrapasqua per avvicinare maggiormente l’istituzione ai cittadini, a partire dai più giovani.

L’obiettivo dell’appuntamento era chiaro: raccontare ai ragazzi l’evoluzione del ruolo della Polizia e sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione, sia nella vita quotidiana sia nel mondo digitale. A guidare l’incontro il vice sovrintendente Leonardo Piras e l’ispettore Domenico Chirizzi, che hanno affrontato temi centrali come la sicurezza stradale, i rischi della rete e il valore della polizia di prossimità.

C’è stato entusiasmo tra i bambini, soprattutto durante i momenti più pratici: salire a bordo delle volanti, osservare da vicino le dotazioni di servizio e vivere l’emozione di un collegamento radio con la sala operativa. Un’esperienza coinvolgente che ha trasformato la lezione in un ricordo concreto. All’evento, organizzato dal Commissariato di Arzachena – Porto Cervo, che a sede proprio a Cannigione, diretto da Valentina Piras, hanno preso parte anche il sindaco Roberto Ragnedda e il delegato Alessandro Careddu.

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