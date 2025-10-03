“Da oggi il nostro Paese diventa la location principale del G-Trak, una delle manifestazioni sportive più attese dagli appassionati di cicloturismo e mountain bike, che quest’anno vede la partecipazione non solo di appassionati provenienti da tutta la Sardegna, ma anche dalla Svizzera!”; ad annunciarlo è il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri. “Per 3 giorni – prosegue – Calangianus sarà il cuore pulsante di un evento che unisce sport, natura e promozione del territorio e siamo orgogliosi che il nostro Expò sia stato scelto come base logistica di questa importante manifestazione, che valorizza i sentieri, i paesaggi e le bellezze naturali del nostro incantevole territorio”.

Il Comune negli ultimi anni ha avviato diversi progetti legati alla mobilità lenta e al turismo attivo, con l’obiettivo di rendere il cicloturismo un settore stabile dell’offerta locale. “Si tratta di un segmento strategico per la nostra proposta turistica, sostenibile e di qualità”, aggiunge il primo cittadino.

Il G-Trak, che toccherà alcuni dei principali percorsi del territorio, offrirà un’occasione di visibilità anche per le strutture ricettive, i servizi collegati, gli aspetti storici e culturali, come quelli museali ed espostivi. L’evento, oltre all’aspetto sportivo, diventa dunque ed anche strumento di promozione e di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, con l’intento di consolidare Calangianus come punto di riferimento per il cicloturismo.

© Riproduzione riservata