131 Dcn, incidente al bivio per Agrustos: due feritiUn Nissan Qashqai è finito fuori strada dopo aver urtato un cartello stradale. Il veicolo è finito sul ciglio della carreggiata
Incidente stradale questa sera sulla statale 131 Dcn, al chilometro 115,600, all’altezza del bivio per Agrustos.
Un Nissan Qashqai, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada dopo aver urtato la cartellonistica stradale. Il veicolo ha poi terminato la corsa sul ciglio della carreggiata.
A bordo del veicolo viaggiavano due persone, soccorse dal personale del 118 che ha prestato loro le prime cure sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che hanno messo in sicurezza l’area, mentre la Polizia stradale ha regolato la viabilità. La polizia stradale sta disponendo la regolamentazione del traffico.
(Unioneonline/v.f.)