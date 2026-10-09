Hashish e cocaina: pusher 18enne arrestato a CagliariIl giovane è stato notato in atteggiamento sospetto dai Carabinieri in viale Calamosca
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un giovane pusher di 18 anni colto sul fatto dai Carabinieri mentre vendeva droga in viale Calamosca.
I militari della Stazione Marina di Cagliari e i colleghi della Compagnia lo hanno sorpreso dopo averlo notato in atteggiamento sospetto assieme a un altro ragazzo.
Sottoposto a controllo, esteso anche alla sua abitazione, è stato trovato in possesso di hashish e cocaina, del peso totale di 80 grammi, e di 1.500 euro in contanti.
Al termine degli accertamenti è stato posto in arresto, mentre per il giovane cliente è scattata la segnalazione alla Prefettura.
(Unioneonline)