Un giovane pusher di 18 anni colto sul fatto dai Carabinieri mentre vendeva droga in viale Calamosca.

I militari della Stazione Marina di Cagliari e i colleghi della Compagnia lo hanno sorpreso dopo averlo notato in atteggiamento sospetto assieme a un altro ragazzo.

Sottoposto a controllo, esteso anche alla sua abitazione, è stato trovato in possesso di hashish e cocaina, del peso totale di 80 grammi, e di 1.500 euro in contanti.

Al termine degli accertamenti è stato posto in arresto, mentre per il giovane cliente è scattata la segnalazione alla Prefettura.

(Unioneonline)

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