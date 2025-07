Familiari e amici non hanno sue notizie ormai da dieci giorni. Valentina Greco, 42enne cagliaritana, da tre anni abita a Sidi Bou Said, la città degli artisti, a 20 chilometri da Tunisi. Vive sola e lavora da remoto per aziende internazionali e collabora con l'ONU come consulente per i diritti umani.

L’ultima telefonata alla madre risale al 9 luglio: «Era tranquilla, mi ha detto che il cellulare dava problemi», racconta Roberta, la mamma, che non si dà pace. I genitori Giovanni e Roberta, storici edicolanti del quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, da subito hanno lanciato l'allarme alle autorità: Ambasciata, Carabinieri, Interpol, Farnesina.

La Polizia tunisina ha fatto un sopralluogo nell’appartamento di Valentina. È risultato in ordine. Mancherebbero computer e cellulare ma c'erano i suoi tre adorati gatti. Valentina non li avrebbe mai lasciati soli. Amiche riferiscono di avances da parte di un uomo. Valentina le aveva respinte.

Il fratello Alessio è in partenza per la Tunisia. Intanto l’appello è rivolto agli italiani in Tunisia: «Chiunque abbia visto Valentina contatti subito le autorità».

