Sardegna a quota 46: tanti sono stati i gradi registrati a Orani dalla stazione locale della rete Arpas per il rilevamento delle temperature. Il record di oggi, con dati aggiornati alle 17, arriva dal paese del Nuorese.

Gli altri due centri sul podio della giornata infernale sono nell’Oristanese: a Uras colonnina a 45,8 mentre a Palmas Arborea il calore ha toccato quota 45,3. Sopra 45 (45,2, per la precisione) anche Iglesias.

La massima più “bassa”, se così si può definire, è la temperatura di picco rilevata a Santa Teresa di Gallura: 30,5 gradi.

Nella notte le mimime si sono attestate livelli tropicali (quindi mai al di sotto dei 20 gradi) un po' ovunque. Il buio non ha giovato a Narcao, dove la temperatura non è scesa al di sotto dei 28,7 gradi: è stata la zona più calda. Più fresca l'aria a Villanova Strisaili, dove si sono registrati 13,7 gradi.

Enrico Fresu

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