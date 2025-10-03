«Arriva la notizia che nessuna delle 40 imbarcazioni che partecipavano alla Global Sumud Flotilla, intercettata da Israele durante lo Yom Kippur, trasportava aiuti umanitari». Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il deputato sardo e presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Salvatore Deidda.

La notizia «se confermata», «spiega perché gli organizzatori abbiano rifiutato l'offerta di Israele, Italia e Vaticano e di numerosi altri Paesi di consegnare gli aiuti e di evitare di entrare in una zona di guerra attiva».

