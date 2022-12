Sarà un sabato 17 dicembre di eventi a Pozzomaggiore e Luras. Nel centro del Meilogu si terrà la manifestazione “Puttumajore e sas tradiziones suas”. Si comincerà alle 16 con la sfilata di maschere sarde e gruppi folk per le vie del centro storico. Alle 18, in piazza Convento, si terrà la serata musicale con la partecipazione del gruppo folk “Nostra Segnora de su Saludu” di Pozzomaggiore, dei Mamutzones di Samugheo, del Cuncordu di Pozzomaggiore, dei cori “Paulicu Mossa” di Bonorva, Pattada e Usini e del tenore “Santa Rughe” di Oniferi. In programma anche la gara a chitarra con Salvatorangelo Salis, Franco Dessena e Roberto Murgia accompagnati dalla chitarra di Nino Manca e dalla fisarmonica di Graziano Caddeo. La serata sarà presentata da Emanuela Sassu.

Nel paese gallurese, invece, andrà in scena “Nadale in carrera”. Alle 16 ci sarà il presepe vivente organizzato dai ragazzi del dopocresima, seguito dall'apertura degli stands di Natale in via Nazionale. Alle 18.30 via allo spettacolo itinerante della banda musicale “Città di Tempio Pausania”. Alle 19 inizierà la degustazione dei vini locali e della polenta preparata dai Fedales del 1987.

Lunedì 19 dicembre alle 17.30, a Bonnanaro, sarà inaugurata nei locali dell'ex comune, la nuova biblioteca comunale.

