Elicotteri in azione oggi per lo spegnimento di due incendi a Siamaggiore e a Milis. In totale sono stati 12 i roghi che si sono registrati in Sardegna, per due di questi il Corpo forestale ha utilizzato anche i mezzi aerei.

A Siamaggiore il fuoco è scoppiato in località “S’Ena”, con lo spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano. Sul posto l’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 900 mq di pascoli nudi.

L’altra emergenza a Milis, in zona “S. Paolo”, con spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Seneghe, sul posto gli elicotteri provenienti dalla base del CFVA di Fenosu. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Seneghe, una dei vigili del fuoco di Oristano e i volontari delle associazioni di Milis.

Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 6000 mq di cespugliato, canneto e pascolo.

(Unioneonline/s.s.)

