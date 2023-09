Sabato di lavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna.

In poche ore sono stati 17 gli incendi divampati in altrettante zone dell’Isola e in due località, anche a causa del forte vento di maestrale, si è reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei in supporto delle operazioni di estinzione da terra.

Elicotteri in volo a Sestu, per arginare le fiamme nella zona di Cuccuru is Paras, dove il fuoco ha percorso 5 ettari di incolto e vegetazione.

Un elicottero decollato da Fenosu è invece entrato in azione a Santa Giusta, per coadiuvare le operazioni di spegnimento, coordinate dal Corpo forestale, di un incendio che ha mandato in fumo 2 ettari e mezzo di incolti e palustri.

