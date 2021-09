Nella giornata di oggi si sono registrati 16 incendi sul territorio regionale. Per due di questi il Corpo forestale ha impiegato non solo le squadre a terra ma anche i mezzi aerei: le emergenze sono state quelle di Bonorva, in località “M. Cannas”, dove le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale locale, e l’intervento del personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalle basi operative del CFVA di Anela, Bosa e Farcana. Si è reso inoltre necessario l'arrivo di un canadair stanziato all'aeroporto di Olbia. Sul posto, 3 squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa, Giave e Pozzomaggiore e 2 squadre delle Compagnie barracellari di Bonorva e Giave. L'incendio ha percorso una superficie di circa 8 ettari di sughereta e pascolo arborato.

Fiamme anche a Nuraminis, in zona “M. Nieddu”, dove lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova e dal GAUF di Cagliari, coadiuvati dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Villasalto.

Sono intervenute una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di Monastir e una squadra di volontari dell'associazione di Monastir Orsa S. Lucia. L'incendio ha percorso una superficie di circa 30 ettari di incolto e 10 ettari di eucalipteto.

