Non c’è pace per i residenti di via Dettori, nel cuore della Marina a Cagliari, dove nella notte scorsa, dopo l’episodio di sabato scorso, alcuni balordi sono tornati a introdursi nelle abitazioni pericolanti, sgomberate nel gennaio di tre anni fa per rischio crollo.

Una situazione che si trascina da tempo e che continua a generare tensione tra i proprietari degli appartamenti che tra quelle mura hanno ancora tanti oggetti e tutta la loro roba, e che piano piano stanno cercando di recuperare le loro cose.

«Oltre il danno la beffa», denunciano, mostrando le foto delle loro case violentate e deturpate. Nell’ultima incursione i ladri hanno addirittura sfondato un muro per entrare in un secondo appartamento.

«Chiediamo maggiore sicurezza e controllo dell’area. È assurdo che balordi possano entrare indisturbati nelle nostre case e usarle come bivacchi e noi non possiamo entrare - ribadiscono esasperati – Ci dovete aiutare, non si può andare avanti così».

