Ettore Crobu è il nuovo presidente regionale della Federazione dei dottori Agronomi e dottori Forestali. Succede a Giuliano Sanna. Crobu è stato eletto a Oristano daI Consiglio di Federazione per la Sardegna dei dottori Agronomi e dottori Forestali - composto dai 4 presidenti delle vecchie provincie (per Cagliari, lo stesso Ettore Crobu; per Oristano , Pino Pisu; per Nuoro, Giuliano Sanna; per Sassari, Mariano Fresu). L'incarico è per il biennio 2025-2027. Il dottor Crobu è docente nella scuola Agraria di Maracalagonis, dipendente dell'Istituto Agrario di Elmas.

«Il mio obiettivo - ha detto il neo presidente Crobu - è quello di proseguire sulla linea del lavoro egregiamente svolto dal collega Sanna con l’auspicio di rendere ancora più fattiva la collaborazione con tutti gli Enti regionali. In questo momento di grave crisi generale l’intera categoria dei dottori Agronomi e dottori Forestali può offrire il proprio contributo nelle scelte e nella attuazione dei programmi regionali nell’ambito delle competenze della predetta categoria professionale».

