Il calendario astronomico sancisce oggi il via ufficiale della stagione estiva, e proprio il solstizio coincide con il picco della potente ondata di calore che sta investendo l’Italia intera, Sardegna compresa.

Caldo estremo e anomalo da nord a sud, conferma Federico Brescia de iLMeteo.it, per via dell’anticiclone subtropicale, supportato a suo volta da un’aria rovente che proviene dall’Africa. Il risultato consiste in anomalie termiche da fare impressione, con valori anche di 10 gradi superiori alle medie tipiche di questo periodo dell’anno.

E proprio la Sardegna, assieme a Pianura Padana e zone interne del Centro, è tra le zone più colpite, con temperature intorno ai 40 gradi.

Tanto che la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani, lunedì 22 giugno. Previste massime oltre i 34 gradi ovunque, spesso anche superiori ai 37 e in diverse zone persino intorno ai 40. Particolarmente colpite le zone interne occidentali. Le aree più roventi sono il Medio Campidano, la Marmilla, l’Oristanese, la piana di Ottana e quella di Ozieri. Anche di notte le minime non scenderanno al di sotto dei 20-22 gradi. Una lieve diminuzione è prevista nella notte tra lunedì 22 e mercoledì 23.

(Unioneonline/L)

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