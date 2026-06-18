Il componenti civili di nomina regionale del Comipa, il Comitato misto paritetico per le servitù militari della Sardegna, ha inviato una richiesta di chiarimenti al ministro della Difesa Guido Crosetto e al presidente del Comipa Sardegna Generale Scanu sulle esercitazioni della Marina militare nell’arcipelago di La Maddalena previste per il periodo dal 15 giugno al 5 luglio 2026, in piena stagione turistica e in apparente violazione, scrivono, dei protocolli d'intesa sottoscritti tra il ministero della Difesa e la Regione Sardegna.

L'interrogazione sottolinea con durezza «la mancata informativa al comitato su tali esercitazioni evidenziando come quella sia la sede preposta ad analizzare i profili connessi alle servitù militari, la tutela ambientale e la programmazione delle attività addestrative».

Nel documento vengono richiamate norme e regolamenti che sembrerebbero essere violati. Dito puntato sulla sulla scelta di far svolgere queste esercitazioni nell’arcipelago di La Maddalena - che costituisce un’area di eccezionale valore ambientale, paesaggistico, turistico e strategico - «proprio in concomitanza con il massimo afflusso di turisti e diportisti, con possibili effetti sulla navigazione, sulla sicurezza, sull’accessibilità delle aree marine e sulla fruizione turistica del territorio».

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