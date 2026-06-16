La Capitaneria di Porto di La Maddalena ha emanato una nuova ordinanza che disciplina la navigazione in un'ampia area di mare dell'Arcipelago interessata da attività addestrative della Marina Militare. Il provvedimento, firmato dal comandante del porto Vittorio Vanacore, è in vigore dal 15 giugno al 5 luglio 2026. Le esercitazioni, che coinvolgeranno personale militare in attività sia diurne che notturne, si svolgeranno all'interno di una zona delimitata da specifiche coordinate comprese tra le acque prospicienti le isole di Maddalena, Caprera e la costa gallurese, come da stralcio planimetrico allegato all'ordinanza.

Tra le prescrizioni principali, il personale militare dovrà verificare preventivamente che l'area interessata sia libera da natanti, bagnanti e altre presenze non autorizzate. Dovrà inoltre essere assicurato un adeguato servizio di vedetta e mantenuto costante ascolto radio sul canale 16 VHF per eventuali comunicazioni con le unità in transito.

Per i diportisti e per tutti i comandanti delle imbarcazioni che navigheranno nelle vicinanze dell'area interessata, l'ordinanza impone particolari cautele. Le unità civili dovranno mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dai mezzi militari impegnati nelle esercitazioni, adottare ogni precauzione utile a evitare situazioni di rischio e mantenere anch'esse l'ascolto radio sul canale di emergenza marittima. Le limitazioni sono state introdotte per ragioni di sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità, in considerazione della natura delle attività addestrative previste.

La Capitaneria ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalla normativa sulla nautica da diporto.

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