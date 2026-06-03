Resta l’incubo della speculazione sui numerosi progetti che riguardano l’installazione di pale eoliche. L’ultima indagine della Dda di Palermo ha infatti confermato gli intrecci tra rinnovabili e affari illeciti.

Intanto, nell’Isola i progetti sono favoriti anche dal vuoto normativo creato dalla bocciatura della legge sulle aree idonee. 

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