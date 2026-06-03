energia
03 giugno 2026 alle 07:05
Eolico, l’incubo della speculazioneLa Dda di Palermo conferma gli intrecci tra rinnovabili e affari illeciti
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Resta l’incubo della speculazione sui numerosi progetti che riguardano l’installazione di pale eoliche. L’ultima indagine della Dda di Palermo ha infatti confermato gli intrecci tra rinnovabili e affari illeciti.
Intanto, nell’Isola i progetti sono favoriti anche dal vuoto normativo creato dalla bocciatura della legge sulle aree idonee.
L’articolo completo di Alessandra Carta su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital
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