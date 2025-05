Nonostante prese di posizione e mobilitazioni i grandi progetti eolici che riguardano la Sardegna vanno avanti. Un “assalto” che potrebbe portare l’installazione nel mare della Sardegna di un totale di 451 pale off shore. Nove i parchi previsti in Sardegna, ma sono oltre 700 le pratiche presentate.

Una nuova minaccia che ha portato la Rete per la legge di iniziativa popolare Pratobello 24 a tornare in fermento. «È necessario fare chiarezza – dicono i comitati – altrimenti scenderemo di nuovo in piazza».

