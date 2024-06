(CLICCA QUI PER LA DIRETTA)

Ore 15.45. Rita Corda, del Comitato No Tyrrhenian Link, interviene in diretta su Videolina, intervistata da Paola Pilia: «Questa manifestazione è organizzata dal coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica. Quello del Tyrrhenian link è un grosso progetto infrastrutturale approvato dal Governo per la transizione energetica ma in realtà è un disegno governativo piovuto dall’alto, che si è abbattuto sui nostri territori senza coinvolgimento delle popolazioni, una procedura obbligatoria per legge e senza tener conto delle autonomie locali. Le persone sono infuriate per gli espropri coatti perché non sono state rispettate le procedure di legge». (v.f.)

Ore 15.35. Sale sul palco il cantante e attivista Andrea Andrillo, che apre il concerto di Saccargia. «A foras», ha detto il musicista in chiusura del primo brano, Mundu Pau, accompagnato dal suono della sua chitarra. (v.f.)

Ore 15.10. Sul palco, davanti a una folla sempre più numerosa, è salito Luigi Pisci, del coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica: «Quello che sta accadendo in Sardegna», ha detto, «è il frutto di decisioni pluriennali. Il governo regionale attuale si è insediato da poco, quelle precedente non ha fatto nulla. Il Governo adesso ha deciso di decidere. Ma cosa? Ed è su questo che dobbiamo vigilare. Non sappiamo ancora quali sono i contenuti della legge che deve essere approvata dal Consiglio regionale. Ma noi comitati conosciamo il territorio, abbiamo fatto di tutto secondo la legge per fermare l’invasione, ma non basta. Dobbiamo usare le prerogative della nostra Regione a statuto speciale. Lo ha fatto la Toscana, a statuto ordinario, che ha vincolato tutti i beni culturali. L’abbiamo detto alla Todde: il popolo sardo non accetterà mai che si installino 6,52 Gw, ed è solo il tetto minimo, solo perché la classe dirigente non è stata in grado di tutelare la nostra Isola. State attenti a non trasformare Saccargia ed eventi come questo in un enorme problema di ordine pubblico». (v.f.)

Il giorno della grande manifestazione popolare contro la speculazione energetica è arrivato. A Saccargia, davanti alla caratteristica basilica della Santissima Trinità di Codrongianos, sono numerose le persone che si sono radunate per far sentire la propria voce, la propria presenza, e dire "no" all'assalto dei signori del vento nelle terre sarde.

La Sardegna dunque insorge contro le pale eoliche.

Numerosi gli interventi formativi in programma. Tra i relatori: l'antropologo Fiorenzo Caterini, il naturalista Mirko Piras, l'archeologo Domingo Dettori, l'agronomo Maurizio Fadda e la geologa Giulia Cossu. Durante la giornata si esibiranno: Andrea Andrillo, Alberto Balia, Claudia Crabuzza, Marino De Rosas, Dr Drer & CRC posse, Carlo Doneddu, Riccardo Loi, Francesco Piu, Federico Marras, Lorenzo Mazzocchetti, Giancarlo Murranca, Carlo Sezzi, Alessandro Zolo e altri ancora.

Non solo musica, però: spazio a un'area per i più piccoli con le marionette di Nadia Imperio, le storie di Elena Cannas e Caterina Civai e i giochi di Tricirco animazione.

La diretta "È-Vento di Saccargia" sarà trasmessa in diretta su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it.

Conducono Franco Ferrandu e Paola Pilia.

I numeri dell’invasione

Secondo l’ultimo report di Terna, aggiornato al 31 marzo, in Sardegna sono state presentate 809 richieste di allaccio di impianti di produzione di energia rinnovabile alla rete elettrica. Produrrebbero 57,67 Gigawatt di potenza. Le grafiche messe a disposizione permettono anche l’individuazione della localizzazione delle varie richieste di concessione. A selezionarle tutte, sembra di vedere un’Isola affetta da una malattia esantematica: coperta di punti e macchie, da nord a sud. Ma anche intorno, in mare.

L’eolico

Gli impianti solari (524 pratiche) arriverebbero a produrre 22,99 Gw, l’eolico on-shore (254 pratiche) 19,99 Gw, mentre le pale in mare (31 pratiche) sprigionerebbero 17,82 Gw di potenza. Quantitativi che possono soddisfare le esigenze di 50 milioni di abitanti. Fatti due conti, se si considera una produzione di 6,8 Mw a pala eolica, si conterebbero 2.479 torri del vento su terra e 1188 in mare (ognuna capace di produrre 15 Mw). Ognuna alta fra i 200 e i 300 metri: colossi di ferro e acciaio.

Il fotovoltaico

Il fotovoltaico, poi. Per produrre un megawatt di energia servono circa 3 ettari di pannelli. Per raggiungere quota 22.990 Mw sarebbero necessari quindi 68.970 ettari. Tradotto con una proporzione popolare: sarà coperta un’estensione uguale a quella di 86.212 campi di calcio.

