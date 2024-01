Arriva dalla Sardegna il campione italiano seniores di pasticceria proclamato al Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè (Sigep) in corso a Rimini. Sul podio Marco Deidda, 39 anni, originario di Oristano e che vive a Decimomannu.

«Una grande felicità quando ho sentito il mio nome – racconta – anche perché ho passato tanti mesi ad allenarmi, per molte ore al giorno, e questo è un risultato che mi riempie di orgoglio».

La competizione, che per la prima volta vede vincere un sardo, «nell’Isola abbiamo un campione nel settore della cioccolateria, mancava quello della pasticceria», spiega Marco, aveva regole precise. «Potevano partecipare solo professionisti con alle spalle almeno cinque anni di esperienza documentata nel settore. Dovevamo realizzare una torta al cioccolato, con presenza obbligatoria della sfoglia, mentre per la produzione artistica la scelta verteva su cioccolato, zucchero artistico e pastigliaggio, una particolare tecnica. Io ho presentato una sorta di scultura rispettando il tema di questa edizione, ossia “In viaggio verso l’Oriente”, dato che è in essere un gemellaggio con il Sigep dell’Asia».

La proposta sottoposta alla giuria è stata quella di una donna che rappresentasse l’Asia, «scelta dettata dal fatto che Asia richiama un nome femminile e mi piaceva l’idea di giocare su questo binomio. Ho quindi tratto elementi dalla Cina, dal Giappone, e ho realizzato un mix creando una sorta di scultura».

Ora Marco Deidda, che fa il pasticciere da 20 anni, rappresenterà l’Italia nel mondo portando la bandiera della pasticceria del Belpaese.

