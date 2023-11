I sette giorni “folli” del Black Friday, nato negli States per poi travolgere tutto il mondo, trascinato da anni nell’euforia da acquisto di fine novembre. Per orientarsi nel mare di offerte, L’Unione Sarda dedica uno speciale, in omaggio col quotidiano domani in edicola, contenente cenni storici e informazioni preziose sulla settimana degli sconti.

All’interno dell’inserto sarà presente anche una guida, utile a evitare le truffe: spesso, dietro allo specchietto per le allodole del maxi-ribasso, si nascondono infatti prezzi gonfiati, che non corrispondo al valore reale del prodotto. Ma ci sono trucchi per non lasciarsi “imbrogliare”.

Tra le pagine dello speciale Black Friday si farà poi luce su quali siano gli oggetti del desiderio e quali siano i prodotti che, più frequentemente, finiscono nel carrello – virtuale e non – dei consumatori.

