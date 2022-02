"Un'altra vittima innocente paga con la vita il frutto di una violenza che sempre più spesso viene generata tra le mura domestiche. È ora di dire basta, per combattere i femminicidi è necessario anche puntare sull'educazione dei più giovani”.

Questo il commento di Michele Pais, presidente del Consiglio regionale della Sardegna, al delitto di Zeddiani, dove un allevatore ha ucciso la moglie a martellate.

"Aiutiamo le nuove generazioni a capire meglio il significato di rispetto nei confronti del prossimo in generale e soprattutto fra i generi", aggiunge Pais in una nota. E prosegue: "Uccidere una donna è una violenza inaudita che non merita mai attenuanti o giustificazioni".

(Unioneonline/l.f.)

